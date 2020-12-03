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“الاتحاد” يتعادل وديًا مع “الإنتاج الحربي” المصري

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الفوز المقنع على صعيد الأداء والنتيجة أمام “هورسيد” الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية؛ يواصل “الاتحاد” تحضيراته لمباراة الإياب، وتأكيد ترشحه للدور القادم.
وفي هذه المرة؛ تعادل الفريق بهدف لمثله في مباراته الودية أمام فريق “الإنتاج الحربي”؛ حيث جاء الهدف الوحيد من علامة الجزاء عن طريق صهيب بن سليمان.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي” الاتحاد” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مباراة الإياب؛ تم تغيير موعدها إلى مساء الأحد بدلاً من السبت، من قبل الفريق الصومالي؛ بسبب تأخر وصول طاقم التحكيم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وبعد هذه المباراة؛ سيضرب “الاتحاد” موعدًا مع فريق “بيراميدز” المصري في الدور الـ 32 من منافسات الكونفدرالية؛ حيث يسعى “رفاق زعبية” للمنافسة على بطاقة التأهل والاستمرار في تقديم العروض القوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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