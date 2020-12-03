بقيادة طارق ثابت.. “الهلال” يُكثّف استعداداته للموسم الجديد

يواصل فريق “الهلال” تدريباته اليومية، تحت إشراف المدرب التونسي طارق ثابت؛ استعدادًا لتمثيل ليبيا في منافسات البطولة العربية للأندية، وكذلك لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويركز “ثابت”، هذه الفترة، على الجوانب البدنية للنادي الأزرق؛ لتجهيز اللاعبين، وتقويتهم في هذا الجانب، بعد فترة التوقف التي كانت طويلة.

وتمكّن “الهلال”، في الفترة الماضية، من تجديد عقود مجموعة من لاعبيه البارزين، وعلى رأسهم “هويدي زقلام وشعبان الزيداني”، كما نجح في استعادة لاعبه عبدالسلام الفيتوري، الذي خاض تجربة مع نادي “الاتحاد” في الموسميْن الماضييْن.

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