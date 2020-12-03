“المدينة” يتأهّب للدخول في معسكر استعدادي بمصر

ذكر موقع “ريميسا” الرياضي أن نادي “المدينة” سيدخل معسكرًا خارجيًا في مصر، خلال منتصف شهر ديسمبر الحالي؛ ضمن استعداداته للبطولة العربية للأندية، وكذلك لمنافسات الدوري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعاقد نادي “المدينة” مع مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين؛ من بينهم لاعب “الوحدة” السابق، أحمد زكي، وكذلك لاعب “الأهلي بنغازي”، وائل اصديرة.

وجدّدت إدارة النادي الثقة في مجموعة كبيرة من لاعبيها السابقين، ضمن مساعي النادي للظهور بشكل مُشرّف في البطولة العربية والمنافسة على لقب الدوري الممتاز في موسمه الجديد، والمقرر انطلاقه في شهر يناير القادم.

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