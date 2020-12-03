استعدادًا لمواجهة الترجي..الأهلي بنغازي يواصل خوض مواجهات ودية في مصر

أخبار ليبيا24 يواصل فريق الأهلي بنغازي تحضيراته اليومية بمعسكره الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة وذلك تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي في إطار الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأجرى الأهلي بنغازي مباراة ودية جمعته بنظيره غزل المحلة المصري، انتهت لصالح فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدف الأهلي أحمد شلبي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بنغازي مباراة وديه أخرى خلال معسكر القاهرة تجمعه مع فريق بيراميدز المصري اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي.