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“يوفنتوس” يحقق فوزه الرابع في “أبطال أوروبا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل “يوفنتوس” المتأهل سلفًا لـ”ثمن النهائي” نتائجه الإيجابية بفوزه في ملعب “أليانز ستاديوم” على ضيفه “دينامو كييف”، بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم “البيانكونيري” منذ الدقيقة الـ 21 عن طريق فيدريكو كييزا، وأضاف النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 57 مسجلا هدفه رقم 750 في مسيرته الاحترافية، وأكمل ألفارو موراتا، الثلاثية في الدقيقة الـ 66.

وواصل “البيانكونيري” ملاحقة “برشلونة” ببلوغه 12 نقطة في المجموعة، متأخرًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وشهدت المباراة إدارة الحكم الفرنسية ستيفاني فرابات، أول مباراة للرجال، بعدما قادت مواجهة السوبر الأوروبي بين “ليفربول وتشيلسي” العام الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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