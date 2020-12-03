“دورتموند ولاتسيو” يُشعلان صراع التأهل في “أبطال أوروبا”

انتهت قمة المجموعة بين “بروسيا دورتموند” وضيفه “لاتسيو”، بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، في المجموعة السادسة ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عن طريق البرتغالي رافائيل غيريرو، وعدّل المهاجم تشيرو إيموبيلي النتيجة لـ”لاتسيو” من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

التعادل أبقى حظوظ الفريقين قائمة في بلوغ “ثمن النهائي”، حتى الجولة الأخيرة، بعدما رفع “بروسيا دورتموند” رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن “لاتسيو”، فيما يحتل “كلوب بروج” المركز الثالث بسبع نقاط.

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