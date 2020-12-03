“سان جيرمان” يحسم مواجهة “أولد ترافورد” ويُعقد وضعية “مانشستر يونايتد”

تقرير 218

بهدف العودة بالنقاط الثلاث، حل باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية لأبطال أوروبا ضيفا ثقيلا على مانشستر يونايتد الساعي لضمان الترشح للدور الموالي في مسرح الأحلام أولد ترافورد.

عشاق الـ”بي إس جي” لم يتوقعوا البداية القوية لفريقهم لكن مع وجود كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا تختلف الموازين، هذا الأخير افتتح أهداف الموقعة منذ الدقائق الأولى.

الهدف الثاني اقترب كثيرا من الجانب الفرنسي بعد صاروخية من أليساندرو فلورينزي لكن العملاق دافيد دي خيا تصدى بصورة رائعة، بعدها كان لزاما على الشياطين الحمر استغلال سرعة واختراقات ماركوس راشفورد الذي صوب في المرة الأولى والإنقاذ كان عنوانا لكيلور نافاس أمام الثانية فعانقت الشباك بعدما تغيرت من المدافع دانييلو.

وفي الشوط الثاني، هجوم خاطف من الفريق الإنجليزي، تمريرات متقنة لكافاني وراشفورد الذي مرر لأنطوني مارسيال لكنه أضاع الفرصة بغرابة وأساء الاختيار.

وواصل كافاني تألقه أمام رفقاء الأمس وكاد أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعدما رفع الكرة فوق كيلور نافاس غير أن العارضة وقفت في وجه الأوروغواياني.

ماركينيوس أتى بالجديد بعدما وضع فريقه في المقدمة مجددا رغم البداية المتراجعة في الشوط الثاني مستغلا موقعه في دربكة الدفاع الأحمر.

بعدها أكمل المانيو المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد الحكم الإيطالي أورساتو لاعب الوسط البرازيلي فريد، ليستغل فريق عاصمة الأنوار هذا النقص مضيفا الهدف الثالث ليقول نيمار كلمته بثنائية في أولد ترافورد جعلت الباريسيين في صدارة المجموعة وليتأجل حسم التأهل لثمن النهائي إلى الجولة المقبلة.

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