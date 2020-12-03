“جيرو “يقود “البلوز” لحسم صدارة المجموعة أمام “إشبيلية”

أهدى المهاجم أوليفيه جيرو، فريقه تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة؛ بعد تسجيله لـ”سوبر هاتريك” على ملعب “رامون سانشيز بيثيخوان”، أمام ملاحقه “إشبيلية”.

وافتتح “جيرو” أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني سجّل المهاجم الفرنسي ثلاثة أهداف؛ بدأها في الدقيقة الـ 53 وأتبعها في الدقيقة الـ 74، قبل أن يختتم رباعيته الشخصية في الدقيقة الـ 83.

ورفع “البلوز” رصيده إلى 13 نقطة، ضامنًا البقاء في الصدارة، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، فيما توقف “إشبيلية” عند عشر نقاط في المركز الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية