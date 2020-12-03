اخبار الرياضة

“جيرو “يقود “البلوز” لحسم صدارة المجموعة أمام “إشبيلية”

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهدى المهاجم أوليفيه جيرو، فريقه تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة؛ بعد تسجيله لـ”سوبر هاتريك” على ملعب “رامون سانشيز بيثيخوان”، أمام ملاحقه “إشبيلية”.

وافتتح “جيرو” أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، وفي الشوط الثاني سجّل المهاجم الفرنسي ثلاثة أهداف؛ بدأها في الدقيقة الـ 53 وأتبعها في الدقيقة الـ 74، قبل أن يختتم رباعيته الشخصية في الدقيقة الـ 83.

ورفع “البلوز” رصيده إلى 13 نقطة، ضامنًا البقاء في الصدارة، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، فيما توقف “إشبيلية” عند عشر نقاط في المركز الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك