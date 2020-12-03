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“برشلونة” يُواصل سلسلة انتصاراته في “أبطال أوروبا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل برشلونة انتصاراته المتتالية في دوري أبطال أوروبا، بعدما عاد بالفوز من ملعب “فرينكافاروزي” المجري، بثلاثية دون مقابل، ضمن المجموعة السابعة محققًا؛ انتصاره الخامس على التوالي.

وافتتح أنطوان غريزمان أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 14، وعزّز الدنماركي برايثوايت، التقدم في الدقيقة الـ 20، وأكمل عثمان ديمبيلي الثلاثية، من علامة الجزاء بحلول الدقيقة الـ 28.

ولم تشهد بقية أطوار المباراة أي أهداف أخرى، ليرفع الفريق “الكاتالوني” رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، فيما توقف “فرينكافاروزي” عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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