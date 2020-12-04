الأهلي طرابلس يتعادل أمام “سان بيدور” العاجي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف نتيجة المباراة الودية التي جمعت الأهلي طرابلس، وضيفه “سان بيدرو” العاجي التي احتضنها ملعب طرابلس الدوري اليوم الخميس .

بادر الأهلي طربلس بالتسجيل بهدف حمل توقيع محترفه الكميروني “جِبْرِيل كاك” وعدل الفريق الضيف النتيجة في الشوط الثاني .

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبله أبرزها المشاركة في الكونفيدراليه الإفريقية .

وكان الأهلي طرابلس قد أجرى مباراة ودية أمام أبوسليم، وحقق فيها الفوز بهدف مقابل لا شئ، كما استضاف باميندا الكاميروني في مباراتين انتهت الأولى لصالح الفريق الكميروني بهدفين مقابل هدف، وانتهى اللقاء الثاني سلبيا دون أهداف .