الأهلي بنغازي يخسر وديا أمام “بيراميدز” برباعيه

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر الأهلي بنغازي اليوم الخميس أمام بيراميدز المصري برباعيه في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة .

هذا وجاءت أهداف “بيراميدز” بواسطة محمود وادي ثنائية، و عبد الله السعيد من ركلة جزاء، و إبراهيم حسن .

وتـأتي المباراة ضمن استعدادات الأهلي بنغازي لخوص منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلاقي الترجي في الدور الثاني من المسابقة .

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي بنغازي و الترجي في القاهرة في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في الخامس أو السادس من يناير من العام المقبل على أرضية الملعب الأولمبي برادس .

وسبق وأن خاض الفريق مباراة ودية مع فريق غزل المحلة، وانتهت لصالح الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف .