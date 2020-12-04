الأهلي طرابلس يتعادل وديا أمام سان بيدرو الإيفواري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة الأهلي طرابلس الودية الرابعة والتي جمعته بفريق سان بيدرو الإيفواري بملعب طرابلس الدولي.

وانتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي حيث أهدر الفريقان مجموعة من الفرص البارزة.

وفي الحصة الثانية وبحلول الدقيقة الثامنة والستين افتتح الوافد الجديد جبريل كاك باب التسجيل لصالح الأهلي.

وبعدها بأربع دقائق استطاع الفريق الإيفواري تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله حيث سيلتقي الفريقان مساء الثلاثاء في ودية أخرى.

ولعب الأهلي طرابلس في السابق ثلاث مباريات ودية خسر أمام باميندا الكاميروني وتعادل معه سلبيا وحقق نتيجة الفوز على حساب أبوسليم بهدف دون مقابل.

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