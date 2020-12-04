“الأهلي بنغازي” يخسر مباراته الودية أمام “بيراميدز” المصري

خسر “الأهلي بنغازي” مباراته الودية أمام “بيراميدز” المصري بأربعة أهداف دون ردّ، ضمن تحضيراته لمواجهة فريق “الترجي” التونسي ضمن الدور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المصري بثنائية للمهاجم الفلسطيني محمود وادي واللاعب عبدالله السعيد.

وفي الشوط الثاني؛ عاد اللاعب محمود وادي ليسجّل الهدف الثالث بينما سجّل إبراهيم حسن الهدف الرابع.

ويلتقي “بيراميدز “، بنسبة كبيرة، ممثل ليبيا في منافسات الكونفدرالية “الاتحاد” الذي تنتظره مواجهة الإياب أمام “هورسيد” الصومالي، ضمن تمهيدي الكونفدرالية.

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