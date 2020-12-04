في اجتماع طارئ.. “القنطري” يلتقي “الشلماني” لتصحيح وضع الكرة الليبية

طلب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، عقد اجتماع طارئ مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني.

وعُقد مساء أمس اجتماع مُغلق بين “القنطري والشلماني”، في مقر الهيئة بالعاصمة طرابلس، ورغم أنه لم يعلن حتى الآن عما دار داخل الاجتماع؛ إلا أن “218” علمت أن “القنطري”، طالب بوضع خطة واضحة ودراسة متكاملة للمنتخبات الوطنية، في حال أراد اتحاد الكرة مواصلة الحصول على دعم الهيئة لهم.

يأتي ذلك بعد أن شهد الاتحاد الليبي، الفترة الماضية، عدة تخبطات سواء على مستوى المنتخب أو تنظيم الدوري؛ وصولاً إلى اجتماع الجمعية العمومية والجدل الدائر بشأنه.

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