“المصراتي” يُشارك في تأهّل فريقه “سبورتينغ براغا” بـ”اليوروبا ليغ”

شارك اللاعب الدولي الليبي، المعتصم المصراتي، في تأهّل فريقه “سبورتينغ براغا” البرتغالي الى الدور الـ 32 من منافسات “اليوروبا ليغ”.

وتأهّل “براغا” للدور المقبل مع “ليستر سيتي” برصيد عشر نقاط، لكل منهما وذلك بعد ما حقّق رفاق “المصراتي” الفوز على حساب “ايك” اليوناني بأربعة أهداف لهدفين.

وافتتح فيتور تومينا، التسجيل لصالح “براغا”، قبل أن يضيف ريكاردو ايساخيو الهدف الثاني؛ ليقلّص بعدها نيلسون اوليفيرا، النتيجة لأصحاب الأرض.

وأحرز ريكاردو هورتا الهدف الثالث للضيوف قبل نهاية الشوط الأول ليختتم البرازيلي ويندرسون جالينو رباعية الفريق البرتغالي، وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة استطاع “ايك” اليوناني اضافة الهدف الثاني، ليصعد بالتالي “سبورتينغ براغا” للدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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