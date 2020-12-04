عشاق الكرة الطائرة يجتمعون في دوري السلام ببلدية “العامرية”

انطلق، على ملعب كرة الطائرة في بلدية “العامرية”، دوري السلام للكرة الطائرة بمشاركة ستة فرق من بلديات ورشفانة.

وجمعت مباراة الافتتاح فريق العامرية “أ” مع فريق العزيزية، وسط حضور لفيف من عشاق كرة الطائرة، من بلدية “العامرية” والبلديات المجاورة، تحت إشراف ورعاية الرابطة الوطنية لدعم الشباب مكتب “العامرية”.

وشهدت المباراة تقديم مستوى أداء عالٍ للاعبين، وانتهت لصالح فريق العامرية “أ” بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر؛ جاءت على النحو التالي: الشوط الأول 25 /23، الثاني 25 /19 والثالث 25 / 22.

وتشهد ملاعب منطقة ورشفانة عودة للنشاط الرياضي في مختلف الألعاب.

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