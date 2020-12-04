مكتسحاً “رابيد فيينا”.. “أرسنال” يواصل عروضه القوية في الدوري الأوروبي

واصل “أرسنال” نتائجه القوية في الدوري الأوروبي، بعدما اكتسح نظيره “رابيد فيينا” بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة.

الهدف الأول جاء عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة العاشرة، وأضاف بابلو ماري، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18.

وجاء الهدف الثالث عن طريق، إدوارد نيكيتاه، في الدقيقة الـ 44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجّل كويا كيتاغاوا، هدف فريق “رابيد فيينا” الوحيد في الدقيقة الـ 47.

واختتم ايميل سميث روي، الحصيلة بالهدف الرابع لصالح “أرسنال” في الدقيقة الـ 66؛ ليرفع “الجانرز” رصيده للنقطة الـ 15 في الصدارة، يليه “مولده” ثانيًا برصيد تسع نقاط.

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