بـ4 أهداف في شباك “سيلتك”.. “ميلان” إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي

عبر “ميلان” إلى الدور القادم من منافسات الدوري الأوروبي، بفوزه على أرضه على حساب “سيلتك” الأسكتلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعبه “السان سيرو”.

واستقبل “ميلان” بسرعة الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق توم رجيك، بعد خطأ فادح من قبل لاعب خط الوسط كرونيتش.

وكان تخبط “ميلان” في الدقائق الأولى واضحًا عقب الهدف الثاني للفريق الاسكتلندي، الذي جاء عن طريق، اوداسون ادوارد.

وبدأت صحوة “ميلان” في الدقيقة الـ 24 عندما تمكن التركي هاكان تشان أوغلو، من تقليص الفارق من كرة ثابتة.

وبعدها بدقيقتين؛ سجّل الإسباني “كاستييخو”، هدف التعادل لصالح الفريق اللومباردي لتعود المباراة لنقطة البداية.

وخلال الشوط الثاني، وفي الدقائق الخمس الأولى، تلاعب النرويجي يانس بيتر هاوجي بدفاعات فريق “سيلتك”، وسجّل الهدف الثالث لصالح “ميلان”؛ ليصبح الفريق في طريق مفتوح نحو تحقيق التأهل.

وأعطى الهدف الثالث الثقة لـ”هاوجي” ليعود ويتلاعب بدفاع سيلتك ويضع زميله إبراهيم دياز في وضعية مريحة نحو تسجيل الهدف الرابع الذي أكد عن طريقه “ميلان” فوزه وتأهله إلى الدور القادم بوصوله للنقطة العاشرة، في المركز الثاني خلف “ليل” الفرنسي الذي تفوق على “سبارتا براغ”، التشيكي، ووصوله للنقطة الـ 11 قبل جولة من ختام دور المجموعات.

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