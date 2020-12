التعادل الإيجابي يحسم مواجهة “الهلال والشرطة بنغازي”.. وديًا

خاض فريق “الهلال” أول مباراة وديّة له عقب استئناف الفريق لنشاطه من جديد، والتي كانت في مواجهة فريق “الشرطة بنغازي”، على أرضية الملعب الجانبي في المدينة الرياضية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق المهاجم عبدالسلام الفيتوري، الذي عاد لصفوف “أزرق بنغازي”، بعد أن مثّل ألوان “الاتحاد”، في الموسمين الماضيين.

وعيّن “الهلال”، منذ فترة، التونسي طارق ثابت؛ ليشرف على حظوظ الفريق في منافسات البطولة العربية للأندية والدوري الممتاز، المقرر انطلاقه في شهر يناير القادم.

