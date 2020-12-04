التعادل الإيجابي يخيم على ودية الهلال والشرطة

بنغازي 04 ديسمبر 2020 ( وال ) – خيّم التعادل الأيجابي بهدف في كل شبكة اللقاء الودي بين فريقي الهلال واتحاد الشرطة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على أرضية الملعب الجانبي.

هذه المباراة التي أدارها الحكم أحمد الجروشي شوطها الأول كان فيه الهلال متخلفا بهدف وحيد، وتمكن لاعب الشرطة سعد الجازوي من تسجيل الهدف الوحيد، ففي الشوط الثاني نجح الهلال من إدراك التعادل وكانت ذلك عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبد السلام الفيتوري.

مدرب الهلال الجديد التونسي “طارق ثابت” لعب المباراة الودية بتشكيل مغاير على مدار شوطي اللقاء، من أجل معرفة إمكانية اللاعبين وجاهزيتهم البدنية والفنية، خاصة أنه تنتظره مشاركة في البطولة العربية بالإضافة إلى الاستحقاق المحلي (وال – بنغازي) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال