قمم مرتقبة تُزين المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية

تقرير 218

أسفرت قرعة المربع الذهبي للنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث ستصطدم المنتخبين العائدين للواجهة الأوروبية إسبانيا بنظيرتها إيطاليا، فيما سيكون أبطال العالم المنتخب الفرنسي أمام مواجهة من العيار الثقيل بثالث المونديال وصاحب صدارة التصنيف العالمي منتخب بلجيكا.

وسيكون منتخب لاروخا بقيادة المدرب لويس أنريكي أمام مواجهة بطعم النهائي عندما يلتقي إيطاليا التي عادت للتألق مع استلام المدرب روبيرتو مانشيني لزمام تدريب الأتزوري، وتأهل منتخب لاروخا باستحقاق للمربع الذهبي بعد السداسية الأخيرة التي اكتسح بها منتخب ألمانيا في آخر جولات المجموعات، بينما تجاوزت إيطاليا كلاً من هولندا وصيفة النسخة الماضية إضافة إلى أوكرانيا.

أما الديوك الفرنسية فأبعدت في طريقها إلى نصف النهائي حاملة اللقب البرتغال بعد فوزها عليها في لشبونة، ضامنة مكانها بين الأربعة الكبار بكل جدارة، فيما أبعدت بلجيكا في طريقها منتخب إنجلترا وتصدرت مجموعتها باستحقاق.

وستقام مواجهات نصف النهائي في 6 و7 أكتوبر من العام القادم، فيما ستجرى المباراة النهائية في العاشر من الشهر ذاته لتحديد بطل النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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