اخبار الرياضة

الحكومة الإسبانية تكرم نادال بأعلى وسام رياضي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرّمت الحكومة الإسبانية نجم التنس والمصنف الثاني عالمياً رافائيل نادال ومنحته وسام “الثاني من مايو” والذي يعد أهم الأوسمة التي تمنح إلى الرياضيين في البلاد.

وقدمت رئيسة بلدية مدريد إيزابيل دياس أيوسو الوسام للماتادور رافائيل نادال في حفل أقيم بمكتب البريد الملكي بالعاصمة الإسابنية، وأكدت أيوسو بأن نادال يعد الرياضي الأفضل على مر كل العصور ومثالا يحتذى به للرياضيين.

وعبّر المصنف الثاني عبر العالم رفائيل نادال عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، كما أهدى الجائزة لكل الطواقم الطبية الذين حاربوا انتشار فيروس كورونا في كل إسبانيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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