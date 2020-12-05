استبعاد حكمين ليبيين من إدارة مباراة بكأس الكونفدرالية قُبيل ساعات من انطلاقها

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استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ كاف حكمين ليبيين من إدارة مباراة المقاولون العرب وضيفه أرتا سولار، بطل جيبوتي، أمس الجمعة، في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية بالقاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة؛ وذلك بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح موقع كورة الرياضي أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الحكم الليبي، محمد الزروق ، والحكم المساعد، عبدالواحد رمضان، بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع إلى أن المباراة أسندت إدارة المباراة إلى الحكم الليبي وحيد الجحاوي، بمساعدة حكمين من تونس، كان قد سبق تعيينهما لإدارة مباراة الأهلي بنغازي وهورسيد الصومالي، المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب القاهرة ضمن منافسات الكونفدرالية.

يشار إلى أن المقاولون العرب فاز أمس الجمعة على أرتا سولار بطل جيبوتي بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما فاز المقاولون في مباراة الذهاب بهدف نظيف.