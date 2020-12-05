اخبار الرياضة

“الاتحاد” يدخل “إياب الكونفدرالية” من باب مفتوح.. نحو التأهل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستمر فريق “الاتحاد” الأول لكرة القدم، في خوض تدريباته اليومية، تحت إشراف المدرب البرتغالي “دا كوستا”؛ استعدادًا لمواجهة فريق “هورسيد” الصومالي، ضمن الذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وتقام المباراة مساء الأحد، حيث تفوّق “الاتحاد” ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور القادم، ومواجهة فريق “بيراميدز” المصري.

وخاض “الاتحاد”، قبل أيام، مباراة ودّية جمعته مع فريق “الإنتاج الحربي” المصري، وتعادل بهدف لمثله، حيث جاء هدفه الوحيد من علامة الجزاء عن طريق لاعبه، صهيب بن سليمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك