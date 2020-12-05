غيابات بالجملة في صفوف شباب بلوزداد الجزائري قبل مواجهة النصر 

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يفقد فريق شباب بلوزداد الجزائري خدمات خمسة لاعبين، في اللقاء الذي يجمعه بفريق النصر، ضمن مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها غدا الأحد بملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيغيب عن الفريق الجزائري خمسة لاعبين بداعي الإصابة، وهم: المدافع أنس ساعد ولاعبو خط الوسط بلال تاريكات وحسين سالمي وعادل جرار والمهاجم خالد بوسليو.

وكانت قد وصلت بعثة شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، على متن طائرة خاصة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ كاف قرر نقل المباراة بين النصر وشباب بلوزداد من ملعب الشرطة إلى ملعب بتروسبورت، لعدم جاهزية الملعب الأول.