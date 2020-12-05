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“النصر” يواصل التحضير لمواجهة “بلوزداد” الجزائري

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق “النصر” استعداداته اليومية تحت إشراف مدربه المصري، محمد عودة؛ لملاقاة فريق شباب “بلوزداد” الجزائري، في مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا.

ويجري الفريق تدريباته اليومية في ظلّ تواجد غالبية لاعبيه؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة، حيث خسر “النصر” مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويحتاج لنتيجة الفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل للدور القادم من المعترك الأفريقي.

وأشارت بعض المصادر المقربة من الفريق الجزائري إلى أنه يخوض المباراة مفتقدًا لجهود خمسة لاعبين أساسيين؛ بسبب تعرضهم للإصابة ممّا قد يسهل مهمة “النصر” في لقاء الإياب.

ولعب “النصر” مباراة الذهاب في الجزائر بتشكيلة شابة تفتقد لجهود مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم المهاجم الموريتاني، موسى صمب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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