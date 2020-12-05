بعد 5 خسائر “مُوجِعة”.. “نيس” يُقيل مدربه “باتريك فييرا”

أعلن نادي “نيس” إقالة مدربه، ، بباتريك فييراسبب سوء نتائج الفريق، وآخرها خروجه من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام “باير ليفركوزن”.

وذكر “نيس”، في بيان رسمي، أن إدارة النادي اجتمعت مع “فييرا”، وأبلغته بقرار الإبعاد؛ وذلك بعد تلقي الفريق خمس خسائر متتالية في الدوري الفرنسي و”اليوروباليج”.

وأضاف أن مساعد المدرب الروماني، أدريان أورسي، يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت، وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء الجمعة .

وكان “نيس” قد تعاقد مع “فييرا” في يونيو 2018، بعد انتقال المدرب لوسيان فافر، مدرب “بروسيا دورتموند” الألماني؛ ليخوض تجربة تستغرق أكثر من عامين مع الفريق.

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