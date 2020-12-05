“القنطري والشلماني” يتفقان على “خطة” إنقاذ الكرة الليبية

عُقد، يوم الخميس الماضي، اجتماع مغلق، جمع بين رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، ورئيس اتحاد الكرة، عبدالحكيم الشلماني، في مقر الهيئة.

وناقش الطرفان، اجتماع الجمعية العمومية المفترض انعقاده، هذا الشهر، في مدينة البريقة، والذي شهد جدلاً بسبب رفض بعض الأندية المشاركة فيها، إضافة إلى مناقشة موعد انطلاق الدوري وشكل المسابقة.

وعلمت “218” أن “القنطري” شدّد على ضرورة اختيار طاقم فني صربي متمكن لقيادة منتخبات الفئات العمرية، التي ستكون نواة المنتخب الأول في السنوات القادمة.

وعرض “الشلماني” مقترح اختيار مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني، حيث تضم القائمة 16 مدربًا أجنبيًا، وربما ستكون المدرسة الألمانية الأقرب للإشراف على “فرسان المتوسط”، وتتكفل الهيئة برواتب الجهاز الفني الجديد والتي تصل إلى 50 ألف يورو شهريًا.

وحذر “القنطري” خلال الاجتماع، “الشلماني” من بعض التدخلات غير المدروسة لأعضاء المكتب التنفيذي، والتي أثّرت على شكل كرة القدم الليبية، كما قدّم دعم الهيئة لاتحاد الكرة من أجل وضع حلّ لجميع المشكلات.

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