“ديربي تورينو” فرصة “يوفنتوس” الثمينة للاقتراب من الصدارة

تقرير 218

يسعى “يوفنتوس” للارتقاء على سلم ترتيب الدوري باستضافة “تورينو” على ملعب أليانز ستاديوم في ديربي المدينة، مواجهة سيكون من خلالها “البيانكونيري”، مطالبًا بتحقيق الفوز لمحو خيبة التعادل الأخير أمام “بينيفينتو”.

وسيكون أندريا بيرلو مُطالبًا بلعب ورقة كرستيانو رونالدو، كمهاجم رئيس، بعد إيقاف ألفارو مورتا، لطرده في مواجهة “بينيفينتو” الأخيرة، كما يغيب عنه التركي “ديميرال”، الذي عانى من إصابة عضلية خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام “دينامو كييف” قبل أيام.

ويعمل “البيانكونيري” على مصالحة جمهوره محليًا هذا الموسم، رغم تقديم نتائج إيجابية في المواجهة الأوروبية، وضمان التأهل إلى “ثمن نهائي الأبطال”، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويحتل الفريق المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المتصدر “ميلان” وسيضعه الفوز على “تورينو” في المركز الثاني، ولو بشكل مؤقت أمام “ساسولو وإنتر”.

أمّا “تورينو”، صاحب المركز الـ 18 بست نقاط، وبقيادة مدربه ماركو جيامباولو، الذي وضع نفسه في أصعب مكان هذا الموسم، فستسلط عليه كل الأضواء؛ فإمّا أن يخرج من موقعه ويبتعد عن مناطق الخطر أو سيكون خطر الإقالة مسلّطًا عليه، في حال إخفاق جديد، ربما يضع الفريق في هاوية الترتيب.

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