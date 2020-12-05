“نابولي” يغيّر اسم ملعبه.. تخليدًا للأسطورة “مارادونا”

تقرير 218

كرّم “نابولي” أسطورة الفريق دييجو مارادونا من جديد؛ فبعد إلغاء الرقم عشرة من قمصان الفريق بشكل نهائي، جاء الدور على الملعب وقرار من بلدية المدينة بتغيير اسم ملعبه التاريخي سان باولو ليطلق عليه دييغو أرماندو مارادونا.

وصدر قرار الموافقة بعد اجتماع البلدية وإدارة ورابطة النادي بعد الاقتراح الذي جاء مباشرة بعد رحيل “مارادونا” من قبل عمدة المدينة، لويجي دي ماجيستريس، لتغيير اسم الملعب من قبل مستشار أسماء المواقع الجغرافية في المدينة، أليساندري كليمينتي.

وافتتح الملعب قبل 61 عامًا بالتحديد، وشهد على عدة نجوم وأساطير إضافة إلى مناسبات تتويج لن ينساها محبو “السماوي”، ملعب بإمكانه حمل طاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 60 ألف متفرج، كما أنه دخل في فترة إعادة تهيئة منذ 1988، لاستقبال بعض مباريات مونديال إيطاليا.

وقد يكون ملعب دييجو أرماندو مارادونا شاهدًا على تألق “البارتينوبي” محليًا أو ربما أوروبيًا؛ فصخب الملعب الأكبر في جنوب إيطاليا يترقب عودة الجمهور الغائب لتكريم جديد يُخلّد في ذاكرة تاريخ الرياضة العالمية لـ”قلب نابولي” في كرة القدم كما يطلق عليه.

وتأتي هذه اللفتة وفاء من أبناء الجنوب الإيطالي لـ”مارادونا”، الذي كان في نظرهم استثنائيًا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس لاعب كرة قدم، وكل جدران المدينة تتزين بصور ورسومات من جلب السعادة إليها، في وقت كان من الصعب أن ينافس الفريق أمام كوكبة من الأندية الكبرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية