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مُتسلحًا بجمهوره.. “الخُمس” يفوز وديًا على “مختلط مصراتة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض فريق “الخُمس” أول مباراة له منذ حوالي عام ونصف، عندما توقفت منافسات الدوري الممتاز؛ حيث استضاف فريق “مختلط أندية مصراتة” على ملعب مدينته.

ودخل الفريق المباراة بقيادة مدربه، عماد الدهماني، واستطاع التفّوق بهدفين مقابل هدف.

وأثنى “الدهماني”، عقب انتهاء اللقاء، في تصريح للمركز الاعلامي بنادي “الخُمس”، على مجهودات لاعبيه، ووعد جمهور النادي بالظهور بشكل قوي في منافسات الدوري، المزمع انطلاقه شهر يناير القادم.

وقد تابع المباراة عدد كبير من مشجعي الخُمس لتحفيز الفريق وتجهيزه في بداية تدريباته واستعداداته لانطلاق موسم كرة القدم الجديد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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