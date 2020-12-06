نجاح كبير لبطولة السلام لسلة الكراسي المتحركة

أخبار ليبيا24 اختتمت في مركز المعاقين بنغازي بطولة السلام لكرة السلة للكراسي المتحركة برعاية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وتنظيم نادي بنغازي الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال جمال السنوسي رئيس نادي بنغازي للأشخاص ذوي الإعاقة أن إقامة البطولة جاء إحياء لليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

وأوضح السنوسي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24 أن الثلاثي خالد الحوتي وميلاد بوجرادة و مفتاح الفاخري حققا كأس البطولة.

وأشار السنوسي إلى أن البطولة شهدت مشاركة 6 فرق من رياضيين يمثلون المرج و بنغازي.