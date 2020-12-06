اخبار الرياضة

الغندوي وجديدو يهزمان “كورونا” ويعززان صفوف الأهلي طرابلس

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي شفاءه من فيروس كورونا وذلك عقب خضوعه للاختبار الذي أكد سلبية العينة.

وأوضح الغنودي عبر حسابه في فيسبوك بأنه تعافى من فيروس كورونا بصورة رسمية وبإمكانه العودة لتدريبات الفريق الأول للأهلي طرابلس الذي يواصل تدريباته اليومية في الفترة الحالية وذلك استعدادا لخوض غمار الكونفدرالية.

ومن جهة أخرى ذكر اللاعب عبد الله جديدو تعافيه من أعراض فيروس كورونا مطمئنا كل المشجعين على صحته وجاهزيته للعودة للتدريبات.

وخضع اللاعبان إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين إلى العزل المنزلي خلال الأيام الماضية وفقا للبروتوكول الصحي كما غابوا عن مواجهة الأهلي الودية أمام سان بيدرو الإيفواري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك