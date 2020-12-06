الغندوي وجديدو يهزمان “كورونا” ويعززان صفوف الأهلي طرابلس

أعلن مهاجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي شفاءه من فيروس كورونا وذلك عقب خضوعه للاختبار الذي أكد سلبية العينة.

وأوضح الغنودي عبر حسابه في فيسبوك بأنه تعافى من فيروس كورونا بصورة رسمية وبإمكانه العودة لتدريبات الفريق الأول للأهلي طرابلس الذي يواصل تدريباته اليومية في الفترة الحالية وذلك استعدادا لخوض غمار الكونفدرالية.

ومن جهة أخرى ذكر اللاعب عبد الله جديدو تعافيه من أعراض فيروس كورونا مطمئنا كل المشجعين على صحته وجاهزيته للعودة للتدريبات.

وخضع اللاعبان إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين إلى العزل المنزلي خلال الأيام الماضية وفقا للبروتوكول الصحي كما غابوا عن مواجهة الأهلي الودية أمام سان بيدرو الإيفواري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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