لتأكيد التأهل.. “الاتحاد” يلتقي “هورسيد” في إياب تمهيدي الكونفدرالية

ها هو الاتحاد يعود مجددا لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي من الكونفدرالية عندما يلتقي فريق هورسيد الصومالي بملعب السلام في القاهرة لتأكيد تأهله للدور القادم ومواجهة فريق بيراميدز المصري.

الاتحاد نجح ذهابا في تحقيق نتيجة الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ووضع قدما في الدور القادم لكن الأمور لم تحسم بشكل نهائي وهذا ما شدد عليه المدرب البرتغالي للفريق دا كوستا من خلال حديثه مع اللاعبين في المران الأخير الذي يسبق اللقاء.

الاتحاد يدخل المباراة مكتمل الصفوف وينقصه لاعب واحد فقط وهو طلال فرحات الذي تعرض لإصابة عضلية في المباراة الماضية وسيسعى أحمر طرابلس لتأكيد انتصاره المستحق ذهابا وتسجيل فوز جديد يضعه في الدور القادم ليضرب موعدا مع خصم مصري عنيد وهو بيراميدز وصيف النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

مشاركة أفريقية تأتي في وضعية صعبة بالنسبة للأندية الليبية نظرا لغياب رتم المباريات وتوقف الدوري الممتاز إلا أن الأمل يحدو اللاعبين للظهور بشكل مشرف في هذه المنافسات.

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