طبرق تستضيف بطولة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج

أخبار ليبيا24- خاص

استضاف ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق مسابقة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج العربي للنفط بإشراف اللجنة الرياضية العليا,

وشاركت في المسابقة 8 مواقع وهي مرسى الحريقة ومصفاة طبرق ومقر الشركة بنغازي وحقل السرير وحقل مسلة وحقل البيضاء وحقل النافورة ومكتب طرابلس وموقع قنفودة .

وأجريت أمس السبت مراسم القرعة بحضور كل اللاعبين وعضو عن اللجنة الرياضية العليا واللجنة الرياضية بموقع طبرق.

وسوف تنطلق المسابقة اليوم الأحد بأربعة مباريات على النحو التالي :

المباراة الأولى تجمع احمد سالم من مكتب طرابلس مع سامي سالم من حقل النافورة.

المباراة الثانية يلتقي شهاب نوري من حقل مسلة مع صلاح العمامي مقر الشركة بنغازي .

المباراة الثالثة يلتقي غيث العمروني مع سالم المسماري من موقع طبرق .

المباراة الرابعة يلتقي سليمان اشتيوي من حقل السرير مع ايمن الكبير من موقع قنفودة.

وتستمر المسابقة حتى يوم الخميس القادم في المباراة النهائية بحضور مجلس إدارة الشركة .