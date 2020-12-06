طبرق تستضيف بطولة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج

أخبار ليبيا24- خاص
استضاف ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق مسابقة التنس الأرضي على مستوى شركة الخليج العربي للنفط بإشراف اللجنة الرياضية العليا,
وشاركت في المسابقة 8 مواقع وهي مرسى الحريقة ومصفاة طبرق ومقر الشركة بنغازي وحقل السرير وحقل مسلة وحقل البيضاء وحقل النافورة ومكتب طرابلس وموقع قنفودة .
وأجريت أمس السبت مراسم القرعة بحضور كل اللاعبين وعضو عن اللجنة الرياضية العليا واللجنة الرياضية بموقع طبرق.
وسوف تنطلق المسابقة اليوم الأحد بأربعة مباريات على النحو التالي :
المباراة الأولى تجمع احمد سالم من مكتب طرابلس مع سامي سالم من حقل النافورة.
المباراة الثانية يلتقي شهاب نوري من حقل مسلة مع صلاح العمامي مقر الشركة بنغازي .
المباراة الثالثة يلتقي غيث العمروني مع سالم المسماري من موقع طبرق .
المباراة الرابعة يلتقي سليمان اشتيوي من حقل السرير مع ايمن الكبير من موقع قنفودة.
وتستمر المسابقة حتى يوم الخميس القادم في المباراة النهائية بحضور مجلس إدارة الشركة .
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