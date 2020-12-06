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للمرة الـ37 في تاريخه.. الأهلي يتوج بكأس مصر

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الأهلي بكأس مصر بفوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بثلاث ركلات مقابل ركلتين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الخامسة والستين عبر محمود عبد المنعم “كهرباء” وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى حسم المارد الأحمر للنتيجة عدل طلائع الجيش النتيجة في الوقت بدل الضائع عبر ناصر منسي لتتجه المباراة للأشواط الإضافية ومنها إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الأهلي بثلاثة مقابل اثنين حيث سجل كل من علي معلول وعمرو السولية وبدر بانون فيما أضاع كل من أيمن أشرف ومحمد قفشة ركلتين.

وبهذه النتيحة حصد الأهلي لقبه السابع والثلاثين في مسابقة كأس مصر وتمكن من جمع الثلاثة بعد تتويجه بالدوري المحلي إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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