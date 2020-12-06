النصر يُعوّل على “غيابات بلوزداد” لتعويض خسارة الذهاب

تقرير 218

يخوض النصر مواجهته المهمة في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا عندما يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب بتروسبورت بهدف تعويض خسارة الذهاب والتأهل للدور القادم.

مهمة أبناء المدرب المصري محمد عودة تبدو صعبة عقب الخسارة ذهابا بهدفين دون رد في الجزائر إلا أن الغيابات التي تشهدها صفوف الفريق الضيف قد تصنع الفرق بالإضافة لعزيمة لاعبي النصر ورغبتهم في الظهور بشكل مشرف.

النصر في هذه المباراة يستعيد خدمات خثير وهناك احتمال لمشاركة الموريتاني موسى صمب في خط الهجوم وإن حدثت هذه المعطيات فإنها ستشكل إضافة كبيرة بالنسبة للاعبي ممثل ليبيا وهو الذي دخل هذا المعترك الأفريقي معتمدا على خدمات لاعبيه الشباب بعد الأزمات التي عاشها في الأشهر القليلة الماضية.

النصر يحتاج اليوم إلى تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة وعدم استقبال الأهداف إن أراد التأهل للدور القادم وهي مهمة صعبة لكن الظهور الجيد للفريق في مباراة الذهاب فتح باب الأمل أمام زملاء الكوري لتحقيق حدث تاريخي.

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