إدارة الأهلي طرابلس تبحث تحضيرات “المغامرة الأفريقية”

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس اجتماعه الأول لعام 2020 وذلك لمتابعة وعرض تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد لخوض غمار الكونفدرالية الأفريقية والوقوف على استعدادات فرق النادي بجميع الألعاب.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة النادي ساسي بوعون إلى تطوير البنية التحتية واستكمال كافة مرافق النادي وعدة قضايا تخص النادي منها تحضيرات أندية النادي بجميع الألعاب .

كما قرر مجلس إدارة النادي بدء تكليف مكتب المراجعة القانونية والمحاسبة لقفل ميزانية العام الحالي واعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية خلال اجتماعها القادم .

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