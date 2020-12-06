متصدراً الترتيب.. أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا

واصل أتلتيكو مدريد ريادة الليغا بعد تحقيقه انتصاره الثامن هذا الموسم وتغلب على ضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

الروخي بلانكوس تقدموا بالنتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين عبر الجناح الفرنسي توماس ليمار، وأضاف لاعب الوسط البديل ماركوس يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين منهيا المباراة بتفوق فريق العاصمة.

وبهذه النتيجة يواصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية في الليغا ويتصدر الترتيب مؤقتا بست وعشرين نقطة متقدما على ريال سوسيداد بفارق نقطتين.

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