اخبار الرياضة

متصدراً الترتيب.. أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل أتلتيكو مدريد ريادة الليغا بعد تحقيقه انتصاره الثامن هذا الموسم وتغلب على ضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

الروخي بلانكوس تقدموا بالنتيجة في الدقيقة السادسة والخمسين عبر الجناح الفرنسي توماس ليمار، وأضاف لاعب الوسط البديل ماركوس يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين منهيا المباراة بتفوق فريق العاصمة.

وبهذه النتيجة يواصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية في الليغا ويتصدر الترتيب مؤقتا بست وعشرين نقطة متقدما على ريال سوسيداد بفارق نقطتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك