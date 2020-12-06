برشلونة يسقط في قادش.. وريال مدريد يتعافى في إشبيلية

تقرير 218

حملت الجولة الثانية عشرة من الليغا في طياتها سقوطاً جديداً لبرشلونة في رحلته إلى قادش الذي يقدم موسماً مفاجئاً بعد صعوده من الدرجة الثانية.

قادش لم يمهل برشلونة سوى ثماني دقائق فقط لافتتاح أهداف المباراة عبر ألفارو خيمينيز بعد تباطؤ في الدفاع، وخلال الشوط الثاني عدل الفريق الكاتالوني النتيجة في الدقيقة السابعة والخمسين عبر لاعب قادش بيدرو ألكالا بالخطأ في مرماه.

وبعد دقائق المخضرم ألفارو نيجريدو يستغل هفوة مشتركة بين الدفاع والحارس شتيغن مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين، ورغم محاولات البلوغرانا بغية التعديل إلا أن أصحاب الأرض أنهوا المواجهة بفوز مستحق ليتلقى برشلونة الخسارة الرابعة هذا الموسم.

أما في ملعب رامون سانشيز بيثيخوان بإقليم الأندلس فرحلة ريال مدريد إلى إشبيلية كانت صعبة وسط معاناة الفريق الملكي في المباريات الأخيرة.

مواجهة الأندلس انتظر فيها أبناء المدرب زين الدين زيدان حتى الدقيقة السادسة والخمسين ليسجلوا هدف المباراة الوحيد بمساعدة من الحارس المغربي ياسين بونو الذي أخطأ في الإمساك بعرضية جيرلاند ميندي مانحاً زيدان وفريقه جرعة أمل إضافية والاقتراب من الصدارة بعد التعثرات الأخيرة.

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