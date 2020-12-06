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تشيلسي يواصل سلسلة النتائج الإيجابية في البريمرليغ

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلّب تشيلسي على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الحادية عشرة من البريمرليغ، في مباراة شهدت حضور ألفي مشجع على ملعب ستامفورد بريدج.

وتقدّم ليدز منذ الدقيقة الرابعة عبر مهاجمه المتألق باتريك بامفورد في الدقيقة الرابعة، وعدّل البلوز النتيجة في الدقيقة السابعة والعشرين بواسطة الفرنسي أوليفيه جيرو، وأضاف مواطنه المدافع كيرت زوما الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين.

واختتم كريستيان بوليسيتش الثلاثية في الوقت بدل الضائع من المواجهة، ليصعد تشيلسي إلى صدارة الدوري بصورة مؤقتة رافعاً رصيده إلى اثنتين وعشرين نقطة، متقدماً على توتنهام وليفربول بفارق نقطة واحدة، فيما توقف ليدز في المركز الثالث عشر بأربع عشرة نقطة مؤقتا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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