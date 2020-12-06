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يوفنتوس يحسم الديربي ويقترب من الصدارة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد يوفنتوس لنغمة الانتصارات بعدما حسم ديربي المدينة أمام ضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة العاشرة من السيريا آ.

ورغم تقدم تورينو منذ الدقيقة التاسعة عبر نيكولاس نكولو، فإن “السيدة العجوز” استطاعوا معادلة النتيجة في الدقيقة الثامنة والسبعين عبر رأسية الأمريكي ويستون ماكيني، قبل أن يكمل المدافع ليوناردو بونوتشي الثنائية قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة من كرة رأسية أخرى.

وبعد هذا الانتصار رفع البيانكونيري رصيده إلى عشرين نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان صاحب الصدارة، فيما توقف تورينو عند ست نقاط مُعقّدا وضعيته في ترتيب الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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