يوفنتوس يحسم الديربي ويقترب من الصدارة

عاد يوفنتوس لنغمة الانتصارات بعدما حسم ديربي المدينة أمام ضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة العاشرة من السيريا آ.

ورغم تقدم تورينو منذ الدقيقة التاسعة عبر نيكولاس نكولو، فإن “السيدة العجوز” استطاعوا معادلة النتيجة في الدقيقة الثامنة والسبعين عبر رأسية الأمريكي ويستون ماكيني، قبل أن يكمل المدافع ليوناردو بونوتشي الثنائية قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة من كرة رأسية أخرى.

وبعد هذا الانتصار رفع البيانكونيري رصيده إلى عشرين نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان صاحب الصدارة، فيما توقف تورينو عند ست نقاط مُعقّدا وضعيته في ترتيب الدوري.

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