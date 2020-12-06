تألق “حكيمي” يهدي إنتر النقاط الثلاث أمام بولونيا

واصل إنتر عروضه القوية في الآونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه جوزيبي مياتزا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم النيراتزوري بهدف نجمه روميلو لوكاكو في الدقيقة السادسة عشرة، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في آخر أنفاس الشوط الأول بعد تمريرة طويلة من لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، وقلص إيمانويل فيناتو الفارق لبولونيا في الدقيقة السابعة والستين، ليعود أشرف حكيمي وينهي المباراة بالهدف الثالث بعد مجهود فردي في الدقيقة السبعين.

ليرفع إنتر رصيده إلى إحدى وعشرين نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ميلان بنقطتين، فيما توقف بولونيا عند اثنتي عشرة نقطة في المركز العاشر.

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