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تألق “حكيمي” يهدي إنتر النقاط الثلاث أمام بولونيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل إنتر عروضه القوية في الآونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه جوزيبي مياتزا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم النيراتزوري بهدف نجمه روميلو لوكاكو في الدقيقة السادسة عشرة، وأضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في آخر أنفاس الشوط الأول بعد تمريرة طويلة من لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش، وقلص إيمانويل فيناتو الفارق لبولونيا في الدقيقة السابعة والستين، ليعود أشرف حكيمي وينهي المباراة بالهدف الثالث بعد مجهود فردي في الدقيقة السبعين.

ليرفع إنتر رصيده إلى إحدى وعشرين نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ميلان بنقطتين، فيما توقف بولونيا عند اثنتي عشرة نقطة في المركز العاشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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