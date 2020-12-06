بفوزه على هورسيد الصومالي إيابا .. الاتحاد يتأهل للدور القادم من الكونفدرالية

جدد الاتحاد فوزه على حساب هورسيد الصومالي واستطاع التأهل للدور القادم من منافسات الكونفدرالية ليضرب موعدا مع فريق بيراميدز المصري.

وتفوق الاتحاد في مباراة الإياب بملعب السلام بـ 3 أهداف دون مقابل، حيث افتتح محمد زعبية أهداف أحمر طرابلس في بداية الشوط الأول وتفنن زملاء ربيع الشادي في إضاعة الفرص طوال دقائق شوط المباراة لينتهي بهدف دون مقابل.

وعزز الاتحاد من تقدمه في الحصة الثانية بواسطة يوسف كارة بينما تكفل عمران سالم بإضافة الهدف الثالث ليرفع الاتحاد من رصيده في المباراتين إلى 7 أهداف، في المقابل لم يستطع الفريق الصومالي في المباراتين سوى تسجيل هدف يتيم ولم يكن ندا لممثل ليبيا.

وسيكون موعد مباراة الاتحاد ونظيره بيراميدز المصري في الدور القادم في نهاية شهر ديسمبر الحالي حيث يسعى ممثل ليبيا للمنافسة على ورقة التأهل وإقصاء وصيف النسخة الماضية.

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