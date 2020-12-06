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سلة الأهلي طرابلس تتأهب لبداية التدريبات تمهيدا لانطلاق الموسم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خضع لاعبو فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة لفحوصات كورونا قبل البداية رسمياً في التدريبات؛ تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد بعد فترة توقف تجاوزت عاما ونصف العام.

وستنطلق تدريبات الأهلي طرابلس مساء الثلاثاء حيث أعلن اتحاد كرة السلة عن انطلاق الموسم الجديد بعد شهر من موافقة اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وشاركت إدارة كرة السلة بالنادي الأهلي طرابلس في اجتماع عمومية اتحاد اللعبة في الأيام القليلة الماضية والذي حدد من خلاله انطلاق موسم اللعبة.

وتوقف دوري كرة السلة في ليبيا قبل عام ونصف جراء الحرب التي دارت على تخوم العاصمة طرابلس لأشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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