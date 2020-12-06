فريق النصر يودع دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام بلوزداد الجزائري

القاهرة 06 ديسمبر 2020 ( وال ) – ودع فريق النصر لكرة القدم الدور التمهيدي الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال أفريقيا، في المباراة التي قادها الحكم التونسي نعيم حسني.

هذه المباراة التي جرت – اليوم الأحد – على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، حاول فيها النصر تعويض خسارته في لقاء الذهاب والذي جرى في ملعب 5 جويلية بالجزائر، سيما أنه بدأ مبكراً بالتهديد ، وأبعد الحارس ( توفيق موساوي ) التسديدة الحرة المباشرة التي نفذها اللاعب ( عبد الله الشريف ).

وشهد الدقيقة ( 17 ) الهدف الأول باللقاء، وذلك عن طريق رأسية من المدافع ( شعيب قداد ) بعد تلقيه الركنية التي نفذها ( أمير سعيود )، حاول النصر بعدا تعديل الكفة، وخرج الحارس ( توفيق موساوي ) خاطفاً الكرة من أمام المهاجم ( إسلام الغناي )، وعند الدقيقة ( 31 ) أبعد الحارس الجزائري ( توفيق موساوي ) الكرة الحرة التي لعبها ( صدام الورفلي ) إلى ركنية، تليها مباشرة كرة ( فائز الشيخي ) التي أبعدت إلى ركنية.

في الشوط الثاني من المقابلة أجرى المدرب المصري محمد عودة عدة تغيرات،من أجل العودة للقاء مجدداً، ومع مطلع الدقيقة ( 59 ) أحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنصر بعد عرقلة المهاجم (عزو بنينه )، تقدم لها اللاعب ( أحمد الكوري ) الذي وضع كرة في أيدي الحارس ( توفيق موساوي ) مضيعاً بذلك الركلة.

رغم النقص العددي للنصر من الشوط الأول وضياع ركلة جزاء له، إلا أن الفريق بلاعبين صغار السن أصبح يجاري في خصمه الجزائري وتحرر من مناطقة الدفاعية مهدداً مرمى بلوزداد في أكثر من مناسبة، لكن سوء الطالع والحظ وقلة الخبرة حالة دون ولوج الكرة شباك ( توفيق موساوي )، وفي الوقت بدل الضائع سدد ريان حايس كرة قوية دافع عمليات النصر اصطدمت بالمدافع (صلاح فكرون) مخادعة بذلك الحارس ( إسلام الهرام )، معلناً بذلك تأهل شباب بلوزداد للدور الـ 32 من رابطة الأبطال الأفريقية . (وال – القاهرة ) س أ

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