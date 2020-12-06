في الكونفدرالية.. الاتحاد يجدد تفوقه على هورسيد ويضرب موعدا مع بيراميدز المصري

أخبار ليبيا 24-خاص

جدد فريق الاتحاد تفوقه على هورسيد الصومالي، اليوم الأحد، بتفوقه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب اياب الدور التمهيدي الاول للكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة عبر مهاجمه محمد زعبية، وجاء الهدف الثاني عن طراقه لاعبه يوسف كارة في الدقيقة 57 من زمن المباراة بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله علي مادي.

واختتم الاتحاد أهدافه في الدقيقة 58 من زمن المباراة بعد عدة تمريرات بين لاعبيه ليسكنها لاعبه عمران التاورغي ببراعة في شباك الفريق الصومالي.

يشار إلى أن الاتحاد حقق فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت مطلع الأسبوع الماضي بملعب “المقاولون العرب” بالعاصمة المصرية.

وسيضرب ممثل ليبيا فريق الاتحاد موعدا مع فريق بيراميدز المصري في مواجهة قوية بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.