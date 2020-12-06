النصر يخرج من دوري أبطال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطاح بلوزداد الجزائري بفريق النصر من دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لاشئ على أرضيه ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية في إياب الدور التمهيدي للمسابقة .

هدف المباراة الأول لبلوزداد جاء في الدقيقة 17 برأسيه للمدافع المدافع شعيب قداد .

وجاء الهدف الثاني في الدقيقه 92 بهدف عكسي من مدافع النصر صلاح فكرون .

وشهدت المباراة خروج الظهير الأيمن للنصر فائز الشيخي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 36 بعد تلقيه الإنذار الثاني .

وأضاع النصر فرصة التعديل في الدقيقه 60 بعد حصوله على ركله جزاء أهدرها أحمد الهرام .

وكان فريق النصر قد خسر ذهابا بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب خمسة جويلية بالعاصمة الجزائريه الأسبوع الماضي .