بوزيد : يحدد مصير الطاقم الفني بقيادة “عودة” بعد الخسارة أمام بلوزداد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس إدارة نادي النصر أسامة بوزيد إن خروج النصر من دوري أبطال أفريقيا أمام “شباب بلوزداد” لم يكن مستبعدًا في ظل الظروف الحالية .

بوزيد أوضح – في تصريحات خاصة لوكالة أخبار ليبيا 24 – الخروج كان بسبب عدة عوامل، أبرزها الوقت الضيق فنحن استلمنا الإدارة بتواجد ستة لاعبين فقط، وعملنا في أربعة أيام بسبب اقفال منظومة تسجيل اللاعبين الإفريقية، إضافة إلى قله المباريات وعدم وجود دوري .

وأشار رئيس النادي إلى أن الطاقم الفني بقيادة المصري “محمد عودة” سيواصل مهامه مع الفريق هو والطاقم الإداري، مؤكدًا أن الفريق سيباشر تحضيراته للدوري الممتاز في بنغازي بعد عودته للمدينة.

وخرج النصر من الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب خسارته بهدفين مقابل لاشئ ذهابا وإيابا أمام بلوزداد الجزائري .