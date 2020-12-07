بخسارته أمام “بلوزداد”.. “النصر” يُغادر “أبطال أفريقيا”

ودّع “النصر” مسابقة دوري “أبطال أفريقيا”، بخسارته في مباراة الإياب أمام “شباب بلوزداد”، الجزائري، بهدفين دون مقابل، وهي النتيجة ذاتها، التي خسر بها الفريق مباراة الذهاب في ملعب “5 جويلية”.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدّم الفريق الجزائري في الدقيقة الـ 17، رغم بداية “النصر” القوية.

ولم تنته متاعب “النصر” عند هذا الحدّ، حيث تم طرد المدافع، فايز الشيخي، في الدقيقة الـ 35، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وخلال الشوط الثاني، تحسّن أداء لاعبي فريق “النصر”، وحصل عزو العقوري على ركلة جزاء، تقدم لها أحمد الهرام، لكنه لم ينجح في إسكانها الشباك الجزائرية.

وكان نجم الشوط الثاني الحارس اليافع، إسلام الهرامـ الذي دخل كبديل لفتحي الطلحي وأنقذ الفريق في مواقف عدة لكن الهدف الثاني كان حقيقة عاشها “النصر”، بعدما أخطأ المدافع، صلاح فكرون، ووضع الكرة في شباك فريقه؛ لتنتهي المباراة بثنائية جزائرية، وخروج “النصر” من الدوري التمهيدي ليودّع دوري “أبطال أفريقيا”.

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